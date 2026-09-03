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Регион
Опубликовано 3 сентября, 16:17

«Русский омбудсмен» Эстонии Середенко вышел на свободу после 5,5 лет тюрьмы

Обложка © regnum.ru

Обложка © regnum.ru

Сергей Середенко, возглавлявший проект «Русский омбудсмен в Эстонии», отбыл срок и покинул тюрьму спустя 5,5 года заключения. Об этом рассказал портал национального гостелерадио ERR.

Пока правозащитник находился за решёткой, он несколько раз обращался с ходатайствами об условно-досрочном освобождении, однако суд каждый раз ему отказывал.

О задержании Середенко эстонская Государственная прокуратура объявила в марте 2021 года. Тогда его обвинили в так называемой антигосударственной деятельности.

По версии обвинения, общественник намеренно наладил и поддерживал связи, направленные против Эстонии, с семью людьми, которые якобы работали от лица российских государственных структур.

Приговор вынес Харьюский уездный суд в сентябре 2022 года — правозащитника отправили за решётку на 5,5 года. В российском посольстве в Эстонии тогда заявили, что этот случай отражает борьбу властей с инакомыслящими.

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Напомним, Life.ru писал, что тот же Харьюский уездный суд осудил Эдгара Муханова, имеющего гражданство Эстонии и России. Его признали виновным в шпионаже против Эстонии и назначили шесть лет заключения с реальным отбыванием срока. По версии прокуратуры, он жил в России, но регулярно приезжал в Прибалтику.

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Вероника Бакумченко
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