Из Николаевска, основанного русскими старообрядцами на Аляске, уезжают молодые жители. Часть из них перебралась в другие населённые пункты штата или уехала в другие регионы США. Русская речь в посёлке, по сведениям канала, звучит всё реже. Деревня может вскоре совсем исчезнуть, пишет SHOT.

Николаевск. Фото © Telegram / SHOT

Николаевск. Фото © Telegram / SHOT

Николаевск. Фото © Telegram / SHOT

В 1990 году перепись насчитала в Николаевске 371 жителя, а в 2020-м — 328. По выборочной оценке за 2020–2024 годы, в посёлке жили около 245 человек. Погрешность этой оценки составляет 71 человека.

В 2025 году местную школу закрыли из-за малого числа учеников. На тот момент в ней числился 21 ребёнок. В деревне нет канализации, медпункта — за помощью нужно ездить за 30 километров. Кроме того, протекает резервуар для хранения воды. Американские власти ничего не делают для улучшения жизни сельчан, хотя обещания давались не раз.

Николаевск появился в 1968 году на полуострове Кенай. Поселение основали пять семей старообрядцев, переехавших на Аляску из Орегона. Сейчас там остаётся ещё несколько русских деревень, в том числе, Нинильчик и Вознесенка.