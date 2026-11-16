В России утвердили обязательную предустановку отечественного магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart TV. Соответствующее постановление подписало правительство РФ, сообщили в Минцифры.

При этом владельцев умных телевизоров не обяжут пользоваться российским магазином приложений. В министерстве подчеркнули, что речь идёт исключительно о наличии программы на устройстве, а её использование останется добровольным.

«Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Принятое постановление создаёт правовые и технические условия для установки RuStore на умные телевизоры. Благодаря этому пользователи смогут получать доступ к отечественным приложениям, даже если они отсутствуют в зарубежных магазинах.

В связи с новым решением власти скорректируют перечень российских программ, обязательных к предустановке на электронные устройства в 2027 году.

Ранее, в сентябре 2026 года, Минцифры представило проект соответствующего постановления. Теперь, согласно сообщению министерства, инициатива получила одобрение правительства.

Также Life.ru рассказывал, что Владимир Путин предупредил о рисках использования зарубежных цифровых сервисов и подчеркнул важность развития национальных технологических решений. Президент обратил внимание на возможную передачу персональных данных граждан за границу.