«Ружьё должно выстрелить»: Путин предупредил о риске применения ядерного оружия

Нет гарантий, что ядерные державы никогда не применят своё оружие. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», напомнив известный принцип: «Если ружьё висит на сцене, то в конце концов оно должно выстрелить».

По словам российского лидера, наличие оружия, способного уничтожить всё живое, само по себе создаёт серьёзные риски. Особенно опасной ситуация становится при обострении конфликтов, когда одна из сторон оказывается перед угрозой поражения.

«Чем выше риск поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жёсткую фазу», — сказал Путин.

Президент отметил, что законы борьбы за выживание действуют не только в природе, но и в обществе, если возникает угроза его самостоятельности, достоинству и самому существованию.

Ранее Путин назвал российскую ядерную триаду гарантией суверенитета страны и важнейшим фактором сохранения баланса сил в мире. Президент сообщил, что укрепление стратегических ядерных сил останется одним из безусловных приоритетов новой госпрограммы вооружений. Доля современных систем в РВСН уже достигла 92%.