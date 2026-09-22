Ружья сдали, а порох — нет: В Севастополе задержали отца и сына, хранивших боеприпасы

В Севастополе задержали 58-летнего мужчину и его 33-летнего сына, у которых обнаружили почти 1,4 килограмма пороха и охотничьи патроны. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД.

В Севастополе у отца и сына нашли почти 1,4 кг пороха. Видео © VK / Управление МВД России по г. Севастополю

Оба раньше занимались охотой и официально владели оружием. Позднее отец перестал заниматься промыслом, а сын лишился лицензии. Ружья мужчины сдали, однако оставшиеся припасы — нет. У старшего оперативники нашли 380 граммов бездымного пороха, в доме младшего — ещё килограмм и 40 патронов калибра 7,62 мм.

Родственники объяснили, что рассчитывали в дальнейшем решить вопрос с разрешительными документами, поэтому не стали избавляться от запасов. Против отца возбуждено дело о незаконном хранении взрывчатых веществ, а сыну также вменили хранение боеприпасов. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее Life.ru писал о петербургском пенсионере, который пытался избавиться от оставшегося от отца арсенала. Он пытался сбросить оружие в пруд, но это увидели очевидцы. У мужчины нашли пистолеты, 75 патронов и более 300 граммов бездымного пороха.