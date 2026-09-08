Рябков: Иранский вопрос является самым острым для БРИКС

Война в Иране является наиболее чувствительной политической темой для стран БРИКС. Внутри объединения нет единой оценки действий Тегерана: некоторые государства выступают с резкой критикой его политики. Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков.

Рябков отметил обстановку в Персидском заливе, назвав её самым острым политическим вопросом для участников БРИКС. По его словам, иранская тема может потребовать много времени при обсуждении на уровне лидеров и во время подготовки итогового документа. При этом он не стал заранее говорить, каким будет результат обсуждения действий Ирана.

Ранее министр экономики и финансов Ирана Али Маданизаде прибыл в Москву для двусторонних и многосторонних консультаций. В программе визита запланированы переговоры с министром финансов России Антоном Силуановым. Стороны намерены обсудить вопросы финансово-экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, Маданизаде примет участие в консультациях в рамках БРИКС и ШОС. В повестке также значится встреча представителей российского и иранского бизнеса.