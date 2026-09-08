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Опубликовано 8 сентября, 04:14

Рябков: Иранский вопрос является самым острым для БРИКС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Война в Иране является наиболее чувствительной политической темой для стран БРИКС. Внутри объединения нет единой оценки действий Тегерана: некоторые государства выступают с резкой критикой его политики. Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков.

Рябков отметил обстановку в Персидском заливе, назвав её самым острым политическим вопросом для участников БРИКС. По его словам, иранская тема может потребовать много времени при обсуждении на уровне лидеров и во время подготовки итогового документа. При этом он не стал заранее говорить, каким будет результат обсуждения действий Ирана.

Рябков: Партнёры по БРИКС предложили России помощь в урегулировании на Украине
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Ранее министр экономики и финансов Ирана Али Маданизаде прибыл в Москву для двусторонних и многосторонних консультаций. В программе визита запланированы переговоры с министром финансов России Антоном Силуановым. Стороны намерены обсудить вопросы финансово-экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, Маданизаде примет участие в консультациях в рамках БРИКС и ШОС. В повестке также значится встреча представителей российского и иранского бизнеса.

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