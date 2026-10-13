Рябков: Итоги разговора Путина и Трампа ошеломили «партию войны»

Результаты телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оказались беспрецедентными и ошеломили представителей так называемой «партии войны». Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков

«Конечно, результативность — беспрецедентный совершенно результат телефонного разговора президентов, состоявшегося два дня назад, ошеломил многих в партии войны», — сказал он журналистам.

При этом Москва продолжает контакты с Вашингтоном по вопросам украинского урегулирования, однако не намерена публично раскрывать содержание переговоров. Как пояснил Рябков, российская сторона никогда не прерывала диалог с США и намерена сохранить конфиденциальность обсуждаемых вопросов.

«Нам главное результат, а не медийный эффект», — заявил замминистра.

Также Рябков отметил, что конкретных договорённостей о проведении трёхсторонней встречи представителей России, США и Украины пока нет. По его словам, дальнейшие перспективы переговоров зависят в том числе от давления на Киев со стороны государств, способных повлиять на его позицию.

Ранее Life.ru раскрыл подробности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 9 октября. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, полуторачасовая беседа прошла в дружеской атмосфере. Главы государств обсудили перспективы урегулирования украинского конфликта, ситуацию вокруг Ирана и развитие экономического сотрудничества. Отдельное внимание уделили поставкам российских нефтепродуктов на американский и мировой рынки. Стороны также договорились продолжать взаимодействие по линии президентских администраций, специальных служб и профильных ведомств.