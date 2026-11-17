Россия не намерена отступать от своих позиций на переговорах по украинскому урегулированию. Готовность к компромиссам должна продемонстрировать противоположная сторона, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, оппоненты Москвы до сих пор питают иллюзии относительно возможных уступок с её стороны.

Дипломат высказался после заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме, посвящённого отношениям Москвы и Вашингтона, итогам выборов в Конгресс США и переговорам в Абу-Даби.

Рябков подчеркнул, что российская позиция последовательна и имеет понятное обоснование. При этом предложения, поступающие от оппонентов в ходе прямых контактов или озвучиваемые через СМИ, свидетельствуют, по его оценке, о сохраняющихся у них ошибочных представлениях.

В частности, некоторые участники переговорного процесса, по мнению замглавы МИД, продолжают рассчитывать, что Москва в конечном счёте откажется от своих требований и пересмотрит принятый курс.

«А идеи, с которыми временами нам приходится сталкиваться и непосредственно, когда мы контактируем с оппонентами, и видим что-то по сообщениям СМИ, отражают, что иллюзии не преодолены в значительной степени и сохраняется ни на чём не основывающееся представление, что Россия даст задний ход, пойдет на попятную», — пояснил дипломат.