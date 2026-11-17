Рябков: От той стороны на переговорах нужна готовность к компромиссам
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Россия не намерена отступать от своих позиций на переговорах по украинскому урегулированию. Готовность к компромиссам должна продемонстрировать противоположная сторона, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, оппоненты Москвы до сих пор питают иллюзии относительно возможных уступок с её стороны.
Дипломат высказался после заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме, посвящённого отношениям Москвы и Вашингтона, итогам выборов в Конгресс США и переговорам в Абу-Даби.
Рябков подчеркнул, что российская позиция последовательна и имеет понятное обоснование. При этом предложения, поступающие от оппонентов в ходе прямых контактов или озвучиваемые через СМИ, свидетельствуют, по его оценке, о сохраняющихся у них ошибочных представлениях.
В частности, некоторые участники переговорного процесса, по мнению замглавы МИД, продолжают рассчитывать, что Москва в конечном счёте откажется от своих требований и пересмотрит принятый курс.
«А идеи, с которыми временами нам приходится сталкиваться и непосредственно, когда мы контактируем с оппонентами, и видим что-то по сообщениям СМИ, отражают, что иллюзии не преодолены в значительной степени и сохраняется ни на чём не основывающееся представление, что Россия даст задний ход, пойдет на попятную», — пояснил дипломат.
Ранее Life.ru рассказывал, что Москва не согласовывала расширение формата переговоров по Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что консультации продолжатся с участием России, США и Украины. При этом дата нового раунда пока не определена, а вопрос о подключении европейских представителей может обсуждаться позднее.