Россия продолжит оказывать Кубе политическую и материальную помощь на фоне американской блокады острова. Готовность Москвы и дальше поддерживать Гавану подтвердил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время телефонного разговора с первым замглавы МИД Кубы Херардо Пеньяльвером. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Переговоры дипломатов состоялись 12 ноября. Рябков выразил твёрдую солидарность с руководством и народом Кубы, подтвердив намерение России продолжать сотрудничество с республикой.

«Озвучена готовность продолжения оказания Гаване необходимого политического и материального содействия», — говорится в сообщении МИД РФ.

Отдельной темой разговора стали американские ограничения против Кубы. Рябков вновь заявил о необходимости немедленного прекращения торговой, топливной и финансовой блокады острова со стороны США. Москва последовательно выступает против санкционного давления на Гавану и поддерживает её требования об отмене ограничений.

Между тем 11 ноября Госдума обратилась к ООН с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Российские парламентарии назвали американские ограничения недопустимым инструментом внешнеполитического давления. Соответствующее обращение адресовали участникам 81-й сессии Генассамблеи ООН, парламентам государств — членов организации и международным парламентским объединениям.