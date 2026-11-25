Россия и США могут провести новые контакты по вопросам, которые Москва называет «раздражителями», до конца 2026 года. Такие консультации обязательно состоятся, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Будут обязательно», — ответил дипломат журналистам на вопрос о планах провести соответствующие контакты до конца года.

При этом Рябков не уточнил возможную дату встречи, её формат и круг участников. Подробности предстоящих консультаций пока не раскрываются.

Термином «раздражители» российская сторона обозначает накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях, мешающие нормализации диалога Москвы и Вашингтона.

Ранее Life.ru сообщал, что замглавы МИД России Сергей Рябков не смог назвать ни сроки, ни место проведения следующего раунда переговоров по Украине. При этом дипломат отмечал отсутствие ясности относительно перспектив и параметров дальнейших контактов Москвы, Вашингтона и Киева.