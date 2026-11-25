Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине обязательно состоится, однако конкретных сроков его проведения пока нет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопросы журналистов.

«У нас действительно сейчас, по состоянию на сегодня, нет понимания, когда состоится следующий раунд. Но в том, что он будет проведён, у меня сомнений нет», — сказал дипломат.

Предыдущий раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины состоялся 10–11 ноября в Абу-Даби. Стороны обсуждали вопросы урегулирования конфликта и договорились продолжить контакты.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Москва рассчитывает продолжить трёхсторонние переговоры с участием России, США и Украины. В качестве возможной площадки российская сторона рассматривала Абу-Даби, где прошла предыдущая встреча.