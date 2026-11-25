«С Зеленским переговоры никто не ведёт»: Ушаков ответил на заявление Киева о Донбассе
Ушаков: Россия не ведёт переговоры с Зеленским
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, ТАСС / Кристина Соловьева / POOL
Россия не ведёт переговоров с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
«С Зеленским переговоры никто не ведёт», — сказал представитель Кремля.
Так Ушаков прокомментировал заявление Зеленского об отказе вывести украинские войска из Донбасса в рамках мирного урегулирования. Накануне украинский лидер приравнял добровольный отвод ВСУ к поражению в конфликте.
Тем временем в Кремле отказались раскрывать содержание консультаций Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не намерена предавать огласке детали переговорного процесса.