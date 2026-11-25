Россия не ведёт переговоров с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

«С Зеленским переговоры никто не ведёт», — сказал представитель Кремля.

Так Ушаков прокомментировал заявление Зеленского об отказе вывести украинские войска из Донбасса в рамках мирного урегулирования. Накануне украинский лидер приравнял добровольный отвод ВСУ к поражению в конфликте.