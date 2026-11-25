Зеленский приравнял вывод украинских войск из Донбасса к поражению
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Добровольный вывод украинских войск из Донбасса будет равносилен поражению Киева в конфликте. Об этом Владимир Зеленский заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины, передаёт телеграм-канал «Инсайдер.ua».
«Отступить из Донбасса — это проиграть эту войну», — подчеркнул Зеленский.
Он уточнил, что имеет в виду добровольный отвод войск в рамках политических договорённостей, а не отступление в результате боевых действий.
Украинский лидер также заявил, что дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от позиции США и единства европейских стран.
Напомним, ранее американские переговорщики впервые предложили Зеленскому обсудить вывод ВСУ из Донбасса в обмен на вступление Украины в НАТО. При этом сам Зеленский утверждал, что даже в случае отвода войск Киев не намерен официально признавать эти территории российскими.