Добровольный вывод украинских войск из Донбасса будет равносилен поражению Киева в конфликте. Об этом Владимир Зеленский заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины, передаёт телеграм-канал «Инсайдер.ua».

«Отступить из Донбасса — это проиграть эту войну», — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что имеет в виду добровольный отвод войск в рамках политических договорённостей, а не отступление в результате боевых действий.

Украинский лидер также заявил, что дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от позиции США и единства европейских стран.