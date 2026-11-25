Кремль не намерен раскрывать содержание переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию британской газеты Financial Times о предполагаемом изменении переговорной стратегии Вашингтона.

«Не хотел бы комментировать содержание газетных статей о содержании переговоров. Предавать их огласке не собираемся», — сказал представитель Кремля.

Ранее Financial Times сообщила, что американские переговорщики сместили акцент с возможных экономических соглашений с Россией на территориальные вопросы и гарантии безопасности. По утверждению источников издания, Москва проявила меньший интерес к предлагаемым бизнес-проектам.

Вместе с тем американский чиновник в комментарии газете назвал такую трактовку неточной, подчеркнув, что экономическое сотрудничество с Россией остаётся одним из элементов переговорного процесса.

Напомним, предыдущий раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины состоялся 10–11 ноября в Абу-Даби. Стороны обсуждали территориальные вопросы и гарантии безопасности, однако о заключении мирного соглашения по итогам встречи не объявлялось.