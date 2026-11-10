Россия стремится не допустить нового вооружённого конфликта с Западом, однако не намерена ради этого жертвовать собственными национальными интересами. Москва рассчитывает, что европейские государства со временем осознают необходимость равноправного диалога по вопросам безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на круглом столе ОБСЕ, посвящённом милитаризации Европы.

«Сейчас, как и всегда, мы стремимся избежать нового конфликта, но не ценой ущемления российских интересов», — подчеркнул дипломат.

В ходе онлайн-выступления Рябков обратился к истории отношений России и европейских стран. По его словам, Москва никогда не стремилась к завоеванию Запада, но неоднократно сталкивалась с вторжениями на свою территорию.

«Россия эти войны не начинала, она их заканчивала, порой во вражеской столице, принимая на себя ответственность за послевоенное устройство», — отметил замминистра, напомнив о событиях 1815-го и 1945 годов.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразил убеждение, что европейские столицы рано или поздно будут вынуждены перейти к обсуждению новой системы международных отношений. По мнению Рябкова, такой разговор должен строиться на принципах равной и неделимой безопасности, прагматизма и взаимного учёта интересов.

«Остается надеяться, что неизбежный переход Запада от оголтелой воинственности и пещерной русофобии к политической осмотрительности не будет оплачен новыми потоками крови», — заключил дипломат.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров предрёк неизбежное возвращение Евросоюза к диалогу по безопасности. По словам министра, европейские страны со временем будут вынуждены присоединиться к обсуждению новой архитектуры сотрудничества в Евразии. При этом дипломат признал, что создание такой системы остаётся долгосрочной задачей, требующей постепенного сближения позиций.