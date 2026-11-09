Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ряд европейских правительств не стремится к завершению конфликта на Украине. Он выступил по видеосвязи 9 ноября на круглом столе «Милитаризация Европы: что дальше?» на площадке ОБСЕ.

По словам Рябкова, конфликт мог завершиться ещё весной 2022 года, если бы при урегулировании учли интересы всех сторон, включая Россию. Дипломат указал, что тогда западные страны через Великобританию подтолкнули Киев к отказу от предложенного варианта урегулирования.

Рябков также заявил, что Украина, по его оценке, оказалась под внешним военно-политическим управлением. Чиновник подчеркнул, что Незалежная лишена даже косвенных признаков суверенитета.

Ранее Life.ru рассказывал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры в Абу-Даби трёхсторонними. На встрече 10–11 ноября запланировано участие России, Украины и США. Он добавил, что участие европейских представителей не предусмотрено.