Рябков заявил, что санкции не помешают сотрудничеству России с Африкой и БРИКС

РФ не намерена отказываться от сотрудничества с африканскими государствами и другими международными партнёрами под давлением западных санкций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в кулуарах форума «Россия — Африка».

По словам дипломата, ограничительные меры и заявления западных стран о международной изоляции Москвы не повлияют на выбранный внешнеполитический курс.

«Никакие санкции, никакие попытки опять проиграть всю ту же, уже надоевшую всем мелодию о якобы изоляции России не свернут нас с этого пути. Мы будем продолжать сотрудничать по всем линиям и с африканцами, и с участниками БРИКС», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД дал понять, что Москва намерена сохранять взаимодействие не только с государствами Африканского континента, но и со странами, входящими в объединение БРИКС.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого поблагодарил Владимира Путина за поддержку африканских государств в борьбе с терроризмом. Во время переговоров в Кремле африканский лидер отметил вклад России в укрепление безопасности в регионе Сахель и Центральной Африке, а также в поддержание мира и стабильности на континенте.