Россия фиксирует усиление активности западных стран в Балтийском регионе, которую в Москве считают провокационной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в видеообращении к участникам круглого стола, посвящённого милитаризации Европы.

Заявление прозвучало на международном мероприятии в Вене, организованном на площадке ОБСЕ. Участники круглого стола обсуждали последствия наращивания европейскими странами военного потенциала и связанные с этим угрозы безопасности.

Также Сергей Рябков предупредил Европу о последствиях возможного нападения на Россию. Выступая по видеосвязи перед участниками круглого стола на площадке ОБСЕ в Вене, дипломат заявил, что Москва готова к военному столкновению, если европейские страны первыми начнут войну. При этом Рябков подчеркнул, что такой конфликт продлится очень недолго.