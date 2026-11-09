Дворянскую усадьбу Пановых XIX века в Костромской области выставили на продажу за 65 миллионов рублей. Историческое имение расположено неподалёку от мест, связанных с подвигом Ивана Сусанина и началом династии Романовых. Как пишет ТАСС, это наиболее дорогой объект среди старинных построек, предлагаемых инвесторам в России и Белоруссии под развитие туризма.

Усадьба расположена в деревне Королятино Сусанинского района. История имения берёт начало в 1610 году, когда оно перешло во владение дворянского рода Пановых, которому принадлежало вплоть до 1918 года. При этом сохранившийся архитектурный ансамбль сформировался в XIX веке. Комплекс в стиле классицизма включает главный дом и два флигеля общей площадью 900 квадратных метров. Вместе с историческими постройками покупатель получит земельный участок площадью 18,5 гектара.

При этом в восстановление усадьбы уже вложили около 300 миллионов рублей. В главном здании заменили перекрытия и стропильную систему, подготовили шахту для лифта, а крышу покрыли медью. В 14 километрах находится село Домнино — бывшая родовая вотчина Романовых.

Среди других предложений исторической недвижимости — помещение в здании мельницы Борчанинова-Первушина XIX века в центре Екатеринбурга. Объект площадью 98,2 квадратного метра продают за 41,95 миллиона рублей. В Белоруссии за 30,9 миллиона российских рублей предлагают отреставрированную водяную мельницу, которую уже превратили в гостиницу на восемь номеров.

Как объяснил руководитель департамента коммерческой недвижимости компании «Этажи» Антон Лескин, стоимость подобных объектов зависит не только от состояния зданий, но и от их исторической ценности. При развитии туристической инфраструктуры цена недвижимости с интересным прошлым может вырасти на 20–30%.

Однако покупка старинного здания нередко сопровождается дополнительными расходами. Если объект имеет статус культурного наследия, новый владелец обязан соблюдать требования к его сохранению и реставрации.

Ранее агент по недвижимости рассказал, почему подмосковную дачу Аллы Пугачёвой, которую она подарила внуку Никите Преснякову, не могут продать уже более трёх лет. По словам эксперта, здание уже не соответствует современным запросам покупателей, а главная проблема заключается в огромной площади особняка, достигающей примерно 750 квадратных метров.