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Опубликовано 27 октября, 04:39

Рядовой Даньшин вывел из строя каналы управления дронами ВСУ и помог наступлению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Гвардии рядовой Александр Даньшин с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавил украинские беспилотники и обеспечил прикрытие наступающих российских штурмовых групп. Благодаря его действиям подразделения ВС РФ смогли продвинуться и занять ключевые опорные пункты противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, военнослужащий действовал в составе группы радиоэлектронной борьбы. Наладив взаимодействие с операторами беспилотников, он своевременно отдавал команды на включение средств РЭБ в необходимых частотных диапазонах. В результате удалось нарушить каналы управления и передачи данных украинских дронов.

Кроме того, Даньшин оперативно менял направления постановки радиопомех, ориентируясь на информацию от операторов БПЛА. Это позволило российским беспилотникам продолжать работу и обеспечивать прикрытие штурмовых подразделений.

В Минобороны также отметили гвардии ефрейтора Александра Заруцкого. Военнослужащий предложил усовершенствовать подготовку продовольственных комплектов для штурмовых групп. Благодаря его инициативе удалось ускорить упаковку продуктов и обеспечить своевременную доставку питания бойцам.

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Ранее Life.ru сообщал, что во время стратегических учений «Центр-2026» российские военные отработали противодействие беспилотникам и прикрытие наступающих подразделений. По словам замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова, в воздухе одновременно находились около 500 дронов. Военнослужащие применяли FPV-перехватчики и ударные беспилотники для защиты штурмовых групп и поражения позиций условного противника.

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Виталий Приходько
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