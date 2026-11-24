На Пхукете выпрыгнувшая из воды рыба-игла пронзила лёгкое российской туристке во время занятия сёрфингом. Подробностями происшествия девушка по имени Алёна поделилась с Telegram-каналом Baza.

Всё случилось во время очередного заплыва. Несмотря на тяжёлое ранение, Алёна сумела самостоятельно выбраться на берег. Там российский тренер, вместе с которым девушка занималась сёрфингом, вызвал скорую помощь.

Россиянка едва не погибла после столкновения с рыбой во время сёрфинга. Фото © Telegram / Baza

В больнице у пострадавшей обнаружили скопление крови и воздуха в грудной полости, из-за чего повреждённое лёгкое спалось. Туристке потребовалась экстренная операция. По словам врачей, даже незначительная задержка с оказанием медицинской помощи могла привести к гибели девушки.