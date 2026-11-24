Рыба-игла пронзила лёгкое российской туристке во время сёрфинга на Пхукете
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На Пхукете выпрыгнувшая из воды рыба-игла пронзила лёгкое российской туристке во время занятия сёрфингом. Подробностями происшествия девушка по имени Алёна поделилась с Telegram-каналом Baza.
Всё случилось во время очередного заплыва. Несмотря на тяжёлое ранение, Алёна сумела самостоятельно выбраться на берег. Там российский тренер, вместе с которым девушка занималась сёрфингом, вызвал скорую помощь.
Россиянка едва не погибла после столкновения с рыбой во время сёрфинга. Фото © Telegram / Baza
В больнице у пострадавшей обнаружили скопление крови и воздуха в грудной полости, из-за чего повреждённое лёгкое спалось. Туристке потребовалась экстренная операция. По словам врачей, даже незначительная задержка с оказанием медицинской помощи могла привести к гибели девушки.
Ранее Life.ru рассказывал, как рыба-игла оставила часть челюсти в лице семилетнего мальчика из Приморья во время отдыха в Таиланде. Местные медики обработали рану и наложили швы, а извлекать инородное тело пришлось уже российским врачам.