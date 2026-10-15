Рыба сама идёт в лапы: На Камчатке нашли косолапого на курорте «всё включено»

Британец обнаружил в Google Earth необычный кадр с Камчатки, на котором медведь оказался посреди огромного скопления красной рыбы. О находке пишет издание Sina.

Британец сделал забавный снимок медведя на Камчатке с помощью Google Earth. Видео © Telegram / кабачковая икра по акции

Главным героем снимка стал бурый медведь, устроивший рыбалку в Курильском озере. Косолапый стоит в воде, окружённый многочисленными лососями, и держит в лапах пойманную рыбу.

Особенно забавно выглядит контраст между спокойным хищником и огромным количеством добычи вокруг него. Кажется, зверю даже не приходится охотиться — достаточно протянуть лапу, чтобы обеспечить себя обедом.

Курильское озеро считается одним из главных мест нереста нерки на Камчатке. Ежегодно сюда приплывает огромное количество лососёвых рыб, привлекающих бурых медведей со всей округи. В период нереста хищники собираются на берегах водоёма и его притоков.

По данным Кроноцкого заповедника, именно обилие нерки обеспечивает благоприятные условия для существования одной из крупнейших популяций бурых медведей. Рыба составляет важнейшую часть их рациона и помогает накопить жировые запасы перед зимой.

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