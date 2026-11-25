Знаменитый ладожский нерп Крошик впервые за долгое время дал о себе знать, поприветствовав рыбаков взмахом ласта. Радостной новостью поделились в своём Telegram-канале основатели Фонда друзей балтийской нерпы.

Нерпа Крошик помахал рыбакам ластом во время встречи на Ладоге. Видео © Telegram /Nerpa Saint Petersburg

Экипаж рыболовецкого судна заметил возле борта любопытного обитателя Ладоги. Мужчины решили помахать ему руками и немало удивились, когда получили ответное приветствие. Разглядев на спине животного антенну спутникового передатчика, они связались с инспекторами национального парка «Ладожские шхеры», благодаря чему и удалось установить личность необычного знакомого.

Судя по видеозаписи, Крошик хорошо питается и сохраняет активность. Возвращаться под опеку человека он не спешит: пообщавшись с экипажем, бывший воспитанник центра реабилитации продолжил самостоятельное путешествие. Встреча с ним особенно обрадовала спасателей, которые наконец убедились, что с их любимцем всё в порядке.

«Ну а самое главное, что он жив, и мы теперь знаем об этом точно. И мы сегодня очень счастливы. Плыви, Кроша, дальше. Мы все тебя очень любим», — говорится в сообщении.

Напомним, Крошика обнаружили в истощённом и обмороженном состоянии ещё весной 2016 года неподалёку от посёлка Свирица в Ленинградской области. Две попытки вернуть его в естественную среду закончились неудачей из-за сильной привязанности к людям. Лишь в начале сентября 2026-го он окончательно отправился в свободное плавание, освоив навыки самостоятельной охоты. В середине того же месяца ластоногий преодолел около 90 километров за сутки. Однако в октябре появились перебои в работе передатчика, а в ноябре зоологи окончательно лишились возможности отслеживать перемещения своего подопечного из-за прекращения обслуживания российских пользователей спутниковой системы Argos.