Рыбаки выловили из моря американский «Шахед», потерянный во время испытаний

У побережья американской Флориды обнаружили беспилотник, внешне похожий на созданный в США аналог иранского Shahed-136. Аппарат нашли в Мексиканском заливе неподалёку от авиабазы Эглин. Об этом сообщает TWZ.

Необычную находку заметили во время экскурсии на рыболовном судне компании Hot Spots Charters. Дрон подняли из воды и доставили на борт. По внешнему виду изделие напоминает Low-Cost Uncrewed Combat Attack System — LUCAS. Этот аппарат создавался на основе модели FLM-136 компании SpecktreWorks.

Изначально разработка предназначалась для имитации иранских дронов-камикадзе Shahed-136 во время учений. Таким образом американские военные могли отрабатывать действия против подобных целей.

На авиабазе Эглин подтвердили, что недавно потеряли беспилотник во время испытаний. При этом военные не назвали его модель. Поэтому достоверно утверждать, что найденный рыбаками аппарат является именно пропавшим во время тестов дроном, пока нельзя.