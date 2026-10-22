В США начали разблокировать банковские переводы, предназначенные Белоруссии

В США начался процесс разблокировки банковских переводов, предназначенных Белоруссии. Речь идёт в том числе о средствах за ранее поставленные калийные удобрения. Об этом заявил постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков, слова которого приводит БелТА.

По словам дипломата, одна из американских компаний перечислила оплату за полученную продукцию на счёт в Citibank, однако банк заморозил перевод. Теперь Минск добивается перечисления этой суммы белорусской стороне.

«Никто не оспаривает тот факт, что это белорусские деньги, они должны быть возвращены. Они будут возвращены. Этот процесс какое-то время занимает, но вопрос решается», — подчеркнул Рыбаков.

Дипломат уточнил, что это не единственный случай задержки платежей. По ещё одной задолженности уже удалось добиться положительных сдвигов: средства постепенно поступают получателю.

«Была еще вторая задолженность. Она погашается. До конца этого года будет погашена полностью», — сообщил постпред.

Таким образом, вопрос с одним из замороженных переводов пока остаётся открытым, тогда как по другому стороны уже перешли к погашению задолженности. Точные суммы платежей Рыбаков не назвал.