Первая партия белорусского калия прибыла в США после снятия санкций

Первая после снятия американских санкций партия белорусских калийных удобрений уже находится в порту Нового Орлеана. Груз прошёл таможенное оформление и официально принят в США как продукция Белоруссии. Об этом сообщил постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков.

«Груз полностью растаможен, принят как белорусский продукт. То есть, это конкретный, практический результат снятия американцами санкций с нашей калийной отрасли», — рассказал дипломат в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

На одной поставке Минск останавливаться не собирается. По словам Рыбакова, в ближайшее время на американский рынок направят ещё одну партию калийных удобрений. Таким образом, речь идёт уже не о разовой отгрузке, а о продолжении торговых операций между двумя странами.

При этом финансовые вопросы после отмены ограничений решены не полностью. Белоруссия по-прежнему добивается возвращения денег за ранее поставленный в США калий. Средства были заморожены американским Citibank, и сейчас стороны работают над их разблокировкой.

Рыбаков также сообщил о второй задолженности перед Белоруссией. Она уже погашается, а окончательный расчёт, по его словам, должен состояться до конца 2026 года. Точные суммы дипломат не уточнил.

Американские санкции против белорусской калийной отрасли начали вводить в 2021 году. В марте 2026-го Вашингтон исключил «Беларуськалий» и Белорусскую калийную компанию из санкционных списков, открыв возможность для возобновления поставок. 21 октября США также сняли персональные ограничения с генерального директора «Беларуськалия» Андрея Рыбакова.