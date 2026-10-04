США получат первую с 2021 года партию белорусского калия

США в середине октября должны получить первую с 2021 года партию белорусского калия. Речь идёт о 30 тысячах тонн гранулированного хлористого калия, которые уже направляются в Новый Орлеан. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, груз был погружен 15 сентября в российском порту Бронка в Санкт-Петербурге на судно под флагом Маршалловых Островов. Согласно данным платформы Kpler, разгрузка ожидается 14 октября в порту Нового Орлеана.

Эта поставка станет первой за четыре года и фактическим подтверждением возобновления торговли белорусскими калийными удобрениями с американскими покупателями. США ввели ограничения против белорусской калийной отрасли в 2021 году, а в конце 2025-го начали постепенно смягчать санкционный режим.

В марте 2026 года Вашингтон снял санкции с ряда ключевых структур белорусской калийной отрасли. До введения ограничений, в 2017–2021 годах, Белоруссия в среднем поставляла в США около 635 тысяч тонн калия в год.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп анонсировал крупную сделку по закупке белорусского калия и заявил, что США рассчитывают получить его дешевле канадского. При этом Лукашенко отмечал, что основные объёмы белорусских удобрений уже законтрактованы на 2026 год. Минск, тем не менее, рассчитывает продолжить обсуждение новых поставок с Вашингтоном в следующем году.