26 марта, 14:41

Минфин США снял санкции с «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VUTUK DESIGN AND MEDIA

Соединённые Штаты официально сняли санкционные ограничения с «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании. Соответствующее решение приняло управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Кроме того, из-под санкций выведено АО «Агророзквит».

Ведомство также отменило директиву, запрещавшую проведение операций с Министерством финансов Белоруссии и Банком развития Республики Беларусь.

Ранее спецпосланник Джон Коул по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что США намерены снять санкции с ряда белорусских структур. В первую очередь были отменены рестрикции в отношении Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов республики.

Юрий Лысенко
