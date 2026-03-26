Минфин США снял санкции с «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании

Соединённые Штаты официально сняли санкционные ограничения с «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании. Соответствующее решение приняло управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Кроме того, из-под санкций выведено АО «Агророзквит».

Ведомство также отменило директиву, запрещавшую проведение операций с Министерством финансов Белоруссии и Банком развития Республики Беларусь.

Ранее спецпосланник Джон Коул по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что США намерены снять санкции с ряда белорусских структур. В первую очередь были отменены рестрикции в отношении Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов республики.