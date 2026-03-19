19 марта, 15:22

США снимают санкции с двух банков и Минфина Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FatihYavuz

США намерены снять санкции с ряда белорусских структур. Об этом сообщил спецпосланник Джон Коул по итогам переговоров с президентом Александром Лукашенко.

«США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов», — сказал Коул.

Кроме того, окончательно решён вопрос по калийной отрасли. Из санкционных списков исключаются Белорусская калийная компания и «Беларуськалий».

Эмиссар США пообещал передать Трампу мнение Лукашенко о конфликте с Ираном

Визит Коула в Минск стал очередным раундом белорусско-американских переговоров. Ранее, в феврале 2026 года, Лукашенко уже получал приглашение на встречу Совета мира в Вашингтоне, однако тогда не смог его принять из-за плотного рабочего графика и логистических трудностей, связанных с европейскими санкциями. Белоруссию на той встрече представлял глава МИД Максим Рыженков.

Полина Никифорова
