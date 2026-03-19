США снимают санкции с двух банков и Минфина Белоруссии

США намерены снять санкции с ряда белорусских структур. Об этом сообщил спецпосланник Джон Коул по итогам переговоров с президентом Александром Лукашенко.

«США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов», — сказал Коул.

Кроме того, окончательно решён вопрос по калийной отрасли. Из санкционных списков исключаются Белорусская калийная компания и «Беларуськалий».