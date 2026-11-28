В Новосибирске спасатели вытащили из ледяной воды обессилевшую собаку, провалившуюся в полынью на реке Иня. На помощь дворняге пришли сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), которых вызвал местный рыбак.

Под Новосибирском спасли собаку, провалившуюся под лёд. Видео © Telegram / СПАСАТЕЛИ МАСС

Мужчина услышал жалобный вой, когда разбирал рыбацкую палатку. Заметив барахтавшееся в воде животное, он позвонил по номеру 112. Прибывшим на место спасателям пришлось воспользоваться надувной лодкой, поскольку лёд постоянно трескался под ногами.

Во время операции один из сотрудников МАСС сам провалился под лёд, однако дворнягу удалось благополучно доставить на берег. Неравнодушный рыбак хотел забрать спасённую собаку домой, но та, оказавшись на суше, убежала.