«Рыбофил» из Бангкока так возбудился, что совокупился с карпами прямо у пруда — ему грозит срок

В Таиланде будут судить «рыбофила», который так перевозбудился от вида карпов, что не смог возобладать над своими чувствами и совокупился с ними прямо на пруду. По данным местной полиции, вечером 7 сентября перверт проник на частную территорию на севере Бангкока и вручную выловил самых крупных рыб. Мужчине было так невтерпёж, что он прямо там «закинул удочку».

После задержания 51-летний извращенец признался, что карпы возбуждают его, а денег на более традиционное «развлечение» у него не было. Ранее рецидивиста уже судили за секс с собакой и куклой со свалки.

Сейчас «рыбофил» ждёт суда, за жестоко обращение с животными ему грозит до десяти лет заключения или штраф до 40 тысяч бат — чуть более 102 тысячи рублей в эквиваленте, пишет Mash.

Ранее россиянка предупредила о педофиле, который уже много лет безнаказанно проживает в Таиланде. Мужчина всего за десять минут её отсутствия совершил против её дочери целый ряд непристойных действий, однако она не стала обращаться полицию, дабы не травмировать ребёнка. Теперь наша соотечественница пытается выяснить его местоположение, чтобы предупредить других родителей об опасности.