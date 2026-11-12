В России предложили отказаться от уничтожения живой рыбы, конфискованной у браконьеров. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, сообщил депутат Василий Пискарев в своём телеграм-канале.

Сейчас изъятый живой улов, по словам парламентария, подлежит уничтожению. Авторы инициативы хотят изменить этот порядок, разрешив возвращать рыбу любых видов в естественные водоёмы.

Для улова, пригодного в пищу, предусмотрен другой механизм — продажа по обновлённым прозрачным процедурам. При этом запрет на торговлю краснокнижными видами и продукцией из них останется в силе.

Поправки также затронут возмещение экологического ущерба. Ответственность предлагается распространить не только на тех, кто незаконно ловил рыбу, но и на участников её приёмки, перевозки, хранения и переработки.

Причём обязанность компенсировать вред природе сохранится, даже если конфискованную рыбу удастся выпустить живой. Как пояснил Пискарев, действующие правила не всегда позволяют добиться возмещения ущерба от браконьеров.

«Исходим из того, что открытость и прозрачность вводимых процедур позволит снизить коррупционные риски», — подчеркнул депутат.

Инициативу подготовила группа парламентариев во главе с заместителем председателя Госдумы Алексеем Гордеевым. Предложенные изменения касаются федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге полицейские обнаружили подпольный цех по переработке рыбы и мяса. Во время проверки там нашли более трёх тонн продукции, включая 25,4 килограмма икры. Цех выявили в ходе масштабной операции против браконьерства, по итогам которой правоохранители изъяли свыше 5,5 тонны рыбной продукции.