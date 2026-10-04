Рыженков: Минск не пойдёт на ухудшение отношений с РФ и Китаем ради США

Белоруссия готова развивать контакты с США, но не станет ради этого менять отношения с Россией и Китаем. Такой подход к переговорам обозначил глава белорусского МИД Максим Рыженков в интервью РИА «Новости».

По словам министра, Минск обсуждает с американской стороной вопросы, которые представляют интерес для обеих стран. При этом сотрудничество с Вашингтоном не должно затрагивать связи Белоруссии с её ключевыми союзниками. Рыженков подчеркнул, что этот принцип ранее неоднократно обозначал президент Белоруссии.

Ранее Максим Рыженков заявил, что Минск предпринимает шаги для организации встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и американского лидера Дональда Трампа. Конкретные дата и место возможных переговоров пока не назывались. Сам белорусский лидер ранее заявлял, что встреча с республиканцем могла бы быть полезна Белоруссии, однако подчёркивал, что рассчитывает на практический результат переговоров.