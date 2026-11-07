Роскошная рыжая шерсть, пронзительные голубые глаза и ценник в 300 тысяч рублей. В Тюмени выставили на продажу необычного котёнка породы мейн-кун с редким золотистым окрасом. Будущему владельцу обещают не только эффектного питомца, но и настоящего маленького разбойника с непростым характером. Об этом сообщает 72.RU.

У котёнка белое пятнышко на шерсти, а яркие голубые глаза делают его внешность ещё более запоминающейся. Продавец описывает малыша как энергичного и игривого, но предупреждает, что тот не всегда готов подчиняться желаниям человека.

«Настоящий кошачий разбойник», — говорится в объявлении.

По словам владельца, котёнок любит внимание, однако сам выбирает, когда его принимать. Зато человеку, сумевшему заслужить его доверие, обещают преданного и ласкового друга.

За внушительную сумму покупатель получит породистого питомца с необходимыми документами. У мейн-куна есть метрика, подтверждающая происхождение, и ветеринарный паспорт. Продавец утверждает, что все необходимые прививки уже сделаны.

При этом вопрос кастрации остаётся открытым. Решение о проведении процедуры предстоит принять новому хозяину самостоятельно.

Мейн-кунов нередко называют домашними рысями из-за характерных кисточек на ушах. Представители породы известны крупными размерами и густой шерстью. Несмотря на внушительную внешность, такие кошки обычно хорошо уживаются с людьми, хотя характер каждого животного индивидуален.

Ранее Life.ru подсчитал, сколько обходится содержание кошек в 2026 году. По оценке издания, на питание, наполнитель и базовый уход за здоровым питомцем стоит закладывать около 5–8 тысяч рублей ежемесячно. При этом владельцам длинношёрстных пород, включая мейн-кунов, могут потребоваться дополнительные расходы на профессиональный уход за шерстью.