С 1 октября беспилотники начнут официально проверять земельные участки россиян

С 1 октября проверки земельных участков с применением беспилотников приобретают официальный статус. Об этом газете «Известия» рассказал руководитель компании «Кадастр-Про» Павел Чернов.

По его словам, санкции коснутся не только владельцев незарегистрированных построек. Ответственность наступит за забрасывание земли, нецелевое использование или смещение ограждений — даже при отсутствии межевания.

Эксперт выделил три направления контроля. Первое — целевое назначение: на землях под ИЖС должен стоять жилой дом, размещение магазинов и автосервисов запрещено. Второе — соответствие фактических и юридических границ. Третье — содержание надела: недопустимы сорняки выше метра, ветхие строения и строительный мусор.

Особое внимание уделят границам с лесным фондом и муниципальными территориями — выход за пределы участка здесь несёт высокие риски. Игнорирование норм грозит серьёзными штрафами и вплоть до принудительного изъятия земли.

Ранее адвокат посоветовал владельцам загородных участков перед зимой убирать территорию по правилам пожарной безопасности — очищать её от сухой травы, листьев, досок и горюче-смазочных материалов. За нарушения грозит штраф от МЧС от 5 до 15 тысяч рублей (до 20 тысяч при особом режиме), а при пожаре владелец может отвечать за повреждение чужого имущества