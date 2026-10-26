С Гоблина Пучкова взыскали более 50 тысяч рублей за неуплату рекламного сбора

Арбитражный суд взыскал с известного блогера и переводчика Дмитрия Пучкова, более известного как Гоблин, 48 тысяч рублей за неуплату рекламного сбора. Дополнительно ему предстоит заплатить восемь тысяч рублей государственной пошлины. Общая сумма взыскания составила 56 тысяч рублей.

Речь идёт о финансовых обязательствах, связанных с рекламной деятельностью. Подробности начисления сбора, период задолженности и обстоятельства судебного разбирательства пока не уточняются.

Дмитрий Пучков получил широкую известность благодаря авторским и пародийным переводам зарубежных фильмов. В частности, его версия трилогии «Властелин колец» вышла под названиями «Братва и кольцо», «Две сорванные башни» и «Возвращение бомжа».

Не менее популярной стала его пародия на «Матрицу» под названием «Шматрица». В дальнейшем Пучков занялся блогерской деятельностью, публицистикой и созданием видеоконтента.

Прозвище Гоблин закрепилось за Пучковым ещё в 1990-х годах, когда он служил в милиции. Впоследствии оно стало его творческим псевдонимом.