С газовоза Tara Gas, который загорелся у берегов Омана, эвакуировали 24 члена экипажа. Судно под флагом Панамы находилось в двух морских милях от побережья провинции Мусандам. Об этом сообщил Центр морской безопасности Омана.

«Центр морской безопасности в сотрудничестве с Королевскими ВМС Омана и береговой охраной скоординировал операцию по эвакуации 24 членов экипажа танкера Tara Gas под флагом Панамы, после того как на его борту вспыхнул пожар в двух морских милях от побережья провинции Мусандам», — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

Атака на танкер с газом Tara Gas с индийскими моряками в Омане. Видео © X / OSINTdefender

Танкер дважды подвергся атаке. По словам министра судоходства Индии Сарбананды Соновала, экипажу пришлось покинуть судно после второй атаки. 24 из 25 моряков спасли, ещё один гражданин Индии остаётся пропавшим без вести, указал министр. Двоих раненых индийских моряков доставили в больницу. Остальных эвакуировали на берег в оманский город Хасаб.

Tara Gas предназначен для перевозки сжиженного углеводородного газа. В спасательной операции участвовали Королевские ВМС и береговая охрана Омана.