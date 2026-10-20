Судебные приставы открыли три исполнительных производства в отношении лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского*. Одно из них касается налоговой задолженности на сумму более 83,6 тысячи рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы, с которыми ознакомилось агентство.

Согласно документам, сумма принудительного взыскания по налоговому производству составляет 83 674 рубля. Речь идёт об отрицательном сальдо единого налогового счёта (ЕНС).

Ещё два исполнительных производства связаны с госпошлинами, которые Покровский* не уплатил в установленный срок. Суммы по этим делам в опубликованных агентством сведениях не уточняются.

Сбежавший в США Максим Покровский* выпускает лживый репортаж из Страны солнечных цветов — так он теперь называет Украину. Музыкант посетил Бучу и пообщался с неонацистами. Всё это ради пиара нового альбома, чтобы вылезти со дна. Подробнее — в материале Life.ru.