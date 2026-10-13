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Регион
Опубликовано 13 октября, 08:58

С Люси Чеботиной через арбитраж пытаются взыскать более 4,1 миллиона рублей

Люся Чеботина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lusia_chebotina

Люся Чеботина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lusia_chebotina

Популярная российская исполнительница Люся Чеботина оказалась в центре судебного спора с концертным агентством. Агентство «БИЗНЕСАРТ-ЕК», специализирующееся на проведении массовых развлекательных мероприятий и предоставлении концертного оборудования, обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к артистке. Объем финансовых претензий к певице составляет 4 138 379,52 рубля. Информацией из судебных документов поделилась газета «Известия».

Истец имеет богатый опыт работы в сфере шоу-бизнеса и городской культуры: профиль организации охватывает проведение праздников, организацию выступлений музыкантов, а также техническое обеспечение концертов сценическими конструкциями, что подтверждается данными из систем открытых закупок. Конкретные обстоятельства возникновения задолженности и детали контракта с Чеботиной пока не раскрываются.

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Судебные споры представителей эстрады с контрагентами и госорганами происходят регулярно. Так, недавно стало известно о разбирательстве с участием фолк-певицы Пелагеи. Артистка безуспешно пыталась оспорить в судебном порядке действия сотрудников Федеральной службы судебных приставов, удержавших исполнительский сбор в размере порядка 5 млн рублей в рамках процедуры взыскания задолженности, общая сумма которой достигала около 72 млн рублей. Суд поддержал действия приставов и отказал певице в иске.

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Оксана Попова
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