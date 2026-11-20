В Брянской области на пять лет запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий закон 20 ноября приняла областная Дума, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Ограничения начнут действовать 1 марта 2027 года и сохранятся до 1 марта 2032-го. Купить электронные системы доставки никотина в магазинах региона не смогут ни подростки, ни совершеннолетние покупатели.

«Запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них распространяется на всех покупателей, независимо от возраста», — подчеркнул Ковальчук.

Главной целью нового закона власти называют защиту здоровья жителей, прежде всего детей. В пояснении к инициативе говорится, что распространение вейпов среди несовершеннолетних стало серьёзной проблемой.

По приведённым разработчиками законопроекта данным, электронные сигареты употребляет каждый четвёртый подросток. Особую опасность, как отмечается в документе, такая продукция представляет для дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.