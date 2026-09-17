С начала года общее число зарегистрированных преступлений в РФ упало на 16,6%

За восемь месяцев 2026 года количество зарегистрированных преступлений сократилось на 16,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Это следует из статистических данных МВД.

Также в нашей стране упало количество тяжких и особо тяжких преступлений — на 21,6%. Например, число убийств и покушений — на 10,2%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 18,1%, разбоев — на 19,5%, грабежей — на 15,3%, а мошенничеств — на 23,6%.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк отчиталась о работе ведомства по нелегальной миграции. Например, за полгода из РФ выдворены и депортированы 72,6 тысячи иностранцев.