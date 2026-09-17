Таджикистан рассматривает возможность выхода из Международного уголовного суда

Власти Таджикистана начали рассматривать вопрос о прекращении действия Римского статута Международного уголовного суда. Проект соответствующего постановления обсудили на заседании совета нижней палаты парламента республики, сообщила пресс-служба парламента.

На внеочередном заседании 16 сентября депутаты рассмотрели документ под названием «О прекращении действия Статута Международного уголовного суда». По итогам обсуждения были приняты решения по рассмотренным вопросам, однако подробности по этому проекту пока не раскрываются. Не уточняется также, когда документ могут вынести на рассмотрение полного состава нижней палаты парламента и будет ли он в итоге принят.

Таджикистан присоединился к Римскому статуту МУС в 1998 году, а в 2000-м ратифицировал его. Этот документ определяет правила работы Международного уголовного суда и условия участия государств в его деятельности.

Согласно положениям статута, страна может выйти из состава участников, направив письменное уведомление генеральному секретарю ООН. Решение вступает в силу через год после получения такого уведомления, если государство не укажет иной срок. Международный уголовный суд занимается рассмотрением дел о наиболее тяжких международных преступлениях, включая геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

Ранее Life.ru рассказывал, что страны — участницы Международного уголовного суда начали готовиться к возможному введению американских санкций против самой организации. Государства обсуждают меры для сохранения работы суда и его устойчивости в случае ужесточения ограничений со стороны Вашингтона.