Справка о несудимости для детей: «Весёлый молочник» столкнулся с неожиданным требованием для гражданства

Американский фермер Джастас Уолкер, известный в России как «Весёлый молочник», рассказал о неожиданном этапе оформления российского гражданства для своей семьи. По его словам, его несовершеннолетним дочерям потребовались справки об отсутствии судимости из США.

В новом ролике фермер показал, как семья готовит документы для запроса. На кадрах дочери Уолкера демонстрируют испачканные чёрной краской пальцы и листы со своими отпечатками.

Кадр из видео © Соцсети Джастаса Уолкера

Дактилоскопия понадобилась для получения документов из Соединённых Штатов. Американское ФБР действительно выдаёт так называемый Identity History Summary — документ с информацией о криминальной истории человека. Для такого запроса необходимо предоставить актуальную карточку с отпечатками пальцев.

Ситуация особенно позабавила Уолкера из-за возраста дочерей: все они ещё несовершеннолетние, однако справки потребовались и на них. Семья сейчас собирает полный комплект документов для подачи на российское гражданство.

С 1 июня 2026 года правила оформления гражданства РФ изменились. Вместе с заявлением иностранцам необходимо предоставлять документ из страны своего гражданства, подтверждающий отсутствие судимости либо содержащий сведения о ней. Такой документ должен быть выдан не ранее чем за три месяца до подачи заявления.

Для семьи Уолкера получение американских документов стало одним из последних этапов подготовки. В августе фермер рассказывал Life.ru, что после посещения миграционной службы получил перечень необходимых бумаг и рассчитывает собрать полный пакет примерно к середине сентября. Тогда он отмечал, что процесс может задержаться именно из-за одной справки, которую приходится ждать из США.

Ранее Life.ru рассказывал, что семья «Весёлого молочника» рассчитывает получить российское гражданство до Нового года. Перед этим вопрос с их миграционным статусом был урегулирован, а жена и трое детей Уолкера решили оформить российские паспорта. Сам фермер является гражданином РФ с 2022 года.