Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили жителей страны с Днём народного единства. Пётр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников пожелали соотечественникам взаимной поддержки, тепла и согласия в каждом доме.

«Отсюда с орбиты отчётливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь», — сказал Дубров в видеообращении, опубликованном «Роскосмосом».

Космонавты поздравили россиян с Днём народного единства. Видео © «Роскосмос»

Космонавт отметил, что в этом заключается главный смысл праздника. По его словам, памятная дата напоминает о событиях российской истории, когда в переломные моменты народ объединялся, поддерживал друг друга и вместе преодолевал трудности ради общего будущего.

Анна Кикина подчеркнула, что участники космических полётов хорошо понимают значение единства. Общая цель, доверие и взаимное уважение позволяют людям с разными взглядами и характерами «решать сложнейшие задачи и делать новые шаги во благо всего человечества». Она добавила, что даже самые трудные задачи становятся выполнимыми, когда люди объединяются ради важного дела.

«От всей души желаем вам, чтобы в каждом доме царили тепло и согласие. Чтобы рядом всегда были те, кто поддержит словом и делом», — сказал Сергей Тетерятников.

Он также пожелал россиянам сохранять чувство причастности к общей Родине и уважение к её истории. По мнению космонавта, эти ценности помогают справляться с трудностями и вместе создавать надёжное и светлое будущее.

Life.ru писал, что накануне президент России Владимир Путин поздравил членов Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днём народного единства. Глава государства поблагодарил их за законотворческую, научную и просветительскую работу, а также за участие в проведении Года единства народов России.