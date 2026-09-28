С основателя «Телеспорт груп» потребовали взыскать около 3,2 млрд рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся «Телеспорт груп» попросил суд привлечь основателя и бывшего руководителя компании Петра Макаренко к субсидиарной ответственности примерно на 3,2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют материалы Арбитражного суда Москвы.

Заявление подал конкурсный управляющий Александр Банкин. Вопрос о привлечении Макаренко к ответственности по обязательствам компании суд планирует рассмотреть в конце октября.

В реестр кредиторов «Телеспорт груп» включены требования нескольких крупных компаний. Более 1,4 млрд рублей заявила «Управляющая компания национального коневодческого союза», около 1,3 млрд приходится на «Фонбет», примерно 425 млн — на Первый канал и ещё около 38 млн — на «Лигу ставок».

Саму «Телеспорт груп» суд признал банкротом в декабре 2025 года по упрощённой процедуре ликвидируемого должника. Компания прежде была одним из крупнейших игроков российского рынка спортивных медиаправ и занималась трансляциями соревнований и реализацией прав на показ турниров.

Макаренко также находится в процедуре банкротства. Арбитражный суд Московской области признал его несостоятельным в октябре 2025 года и ввёл реализацию имущества. На тот момент его задолженность оценивалась почти в 2,4 млрд рублей, позднее суд признал обоснованными дополнительные требования кредиторов.

Кроме того, 22 сентября 2026 года управление ФНС по Ульяновской области подало отдельный иск к «Телеспорт груп» и Макаренко более чем на 60 млн рублей. Основания этих требований в опубликованных материалах пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что EFL и шотландская SPFL требуют прекратить незаконные трансляции своих матчей в России и грозят судом сервису Football TV, у которого нет на это прав. Сервис уже показывал игры «Селтика», «Рейнджерс» и ряда английских клубов, а после обращения лиг продолжил трансляции, назвав их «тестовыми». В EFL опасаются, что дальше могут незаконно показывать матчи АПЛ.