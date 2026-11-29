Задолженность оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс* превысила 1,4 миллиона рублей. Деньги с артистки теперь взыскивают в принудительном порядке, сообщили в правоохранительных органах.

«Сейчас за Максаковой-Игенбергс* значится задолженность на сумму свыше 1,4 млн рублей. Её взыскивают принудительно», — рассказал представитель органов.

Согласно материалам исполнительного производства, с сентября 2022 года в отношении певицы открыли восемь производств. Шесть из них впоследствии прекратили, однако работа по взысканию оставшейся задолженности продолжается, пишет ТАСС.

В ноябре 2026 года у певицы возникли и новые проблемы с законом. Ранее Life.ru сообщал, что Пресненский суд Москвы оштрафовал Максакову-Игенбергс* на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.