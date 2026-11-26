Судебные приставы взыскивают с Дарьи Богдановой*, правнучки лётчика-испытателя Валерия Чкалова, 227,8 тысячи рублей штрафов за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом свидетельствуют материалы исполнительных производств, с которыми ознакомились журналисты РИА «Новости».

В отношении Богдановой* открыто пять исполнительных производств. Три из них связаны с непредставлением или несвоевременной подачей сведений, которые обязаны направлять в уполномоченный орган лица, признанные иностранными агентами.

Ещё два производства касаются распространения в интернете материалов без обязательного указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом. Общая сумма взыскания составляет 227,8 тысячи рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дарья Богданова* может стать фигурантом уголовного дела из-за уклонения от выполнения требований российского законодательства относительно иноагентов. Иноагентка с начала года была уже трижды оштрафована за отсутствие необходимой маркировки в публикациях и неподачу отчётности о своей деятельности. Богданова* может минимизировать последствия, если это исправит.