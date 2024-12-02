На имя правнучки советского лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* в Бельгии зарегистрирован стартап. Само предприятие находится в дорогом доме, у входной двери которого развивается украинский флаг. В этом убедилось РИА «Новости».

Город Лёвен (или Луве́н, как его называют в русской литературе на французский манер) — это один из университетских центров Бельгии. В его окрестностях стоит прелестный двухэтажный кирпичный дом с крышей из черепицы. Парковки рядом — усеяны дорогими авто. На тихой зелёной улице живут люди с достатком явно выше среднего. Умиротворённую атмосферу европейской глубинки разбавляет настырно повисший рядом с домом Богдановой* украинский флаг.