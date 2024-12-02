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2 декабря, 05:50

Беглая правнучка лётчика Чкалова вывесила флаг Украины у входа в свой стартап в Бельгии

По адресу бизнеса по производству мыла правнучки Чкалова висит флаг Украины

Дарья Богданова*. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова*

Дарья Богданова*. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова*

На имя правнучки советского лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* в Бельгии зарегистрирован стартап. Само предприятие находится в дорогом доме, у входной двери которого развивается украинский флаг. В этом убедилось РИА «Новости».

Город Лёвен (или Луве́н, как его называют в русской литературе на французский манер) — это один из университетских центров Бельгии. В его окрестностях стоит прелестный двухэтажный кирпичный дом с крышей из черепицы. Парковки рядом — усеяны дорогими авто. На тихой зелёной улице живут люди с достатком явно выше среднего. Умиротворённую атмосферу европейской глубинки разбавляет настырно повисший рядом с домом Богдановой* украинский флаг.

Правнучка лётчика Чкалова, обвиняемая в призывах к терроризму, скрылась за границей
Правнучка лётчика Чкалова, обвиняемая в призывах к терроризму, скрылась за границей

Ранее Life.ru сообщал, что правнучка Чкалова, известная своими антироссийскими взглядами и высказываниями, запустила стартап в Бельгии. Он получил название May23. Предприятие занимается всем, чем угодно, — от производства мыла до книгопечатания. Измайловский суд Москвы ранее заочно арестовал Богданову*. В конце января эта скандальная блогерша призвала к ядерному удару по Москве. После этого другие члены семьи известного советского летчика Валерия Чкалова публично отказались от неё.

* Включена в список иноагентов и перечень террористов и экстремистов.

Владимир Озеров
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