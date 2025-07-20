Беглая правнучка лётчика Чкалова может попасть под новое уголовное дело

Правнучка известного лётчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* может стать фигурантом уголовного дела из-за уклонения от выполнения требований российского законодательства относительно иноагентов. Об этом рассказал адвокат Андрей Алёшкин.

«У неё в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовном дело», — объяснил юрист в разговоре с РИА «Новости».

Иноагентка с начала года была уже трижды оштрафована за отсутствие необходимой маркировки в публикациях и неподачу отчётности о своей деятельности. По словам Алёшкина, Богданова* может минимизировать последствия, если это исправит.