Беглая правнучка лётчика Чкалова может попасть под новое уголовное дело
Правнучке лётчика Чкалова грозит уголовное дело из-за закона об иноагентах
Дарья Богданова*. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова
Правнучка известного лётчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* может стать фигурантом уголовного дела из-за уклонения от выполнения требований российского законодательства относительно иноагентов. Об этом рассказал адвокат Андрей Алёшкин.
«У неё в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовном дело», — объяснил юрист в разговоре с РИА «Новости».
Иноагентка с начала года была уже трижды оштрафована за отсутствие необходимой маркировки в публикациях и неподачу отчётности о своей деятельности. По словам Алёшкина, Богданова* может минимизировать последствия, если это исправит.
Ранее Life.ru сообщал, что правнучка Чкалова, известная своими антироссийскими взглядами и высказываниями, запустила стартап в Бельгии. Он получил название May23. Предприятие занимается всем, чем угодно, — от производства мыла до книгопечатания. Измайловский суд Москвы ранее заочно арестовал Богданову*. В конце января эта скандальная блогерша призвала к ядерному удару по Москве.
* Признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом