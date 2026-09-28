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Регион
Опубликовано 28 сентября, 11:44

С убитым в супермаркете Волгограда многодетным отцом простятся 30 сентября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прощание с 36-летним Петром М., погибшим при стрельбе в волгоградском супермаркете, состоится в среду, 30 сентября. Об этом в беседе с RG.ru рассказали жители Красноармейского района.

Сын застреленного волгоградца держал его голову перед смертью и звал на помощь
Сын застреленного волгоградца держал его голову перед смертью и звал на помощь

По сведениям издания, незадолго до закрытия магазина на улице 50 лет Октября мужчина пришёл за покупками с двумя сыновьями и дочерью. У кассы он столкнулся с незнакомым посетителем, который вёл себя агрессивно. Одна из свидетельниц полагает, что Пётр вступился за кассиршу, с которой тот разговаривал на повышенных тонах.

Другой очевидец рассказал о ругани в адрес покупателя с тележкой. Просьба прекратить сквернословить обернулась ссорой, во время которой оппонент достал оружие и выстрелил в Петра шесть раз, после чего покинул торговый зал. Раненый умер до приезда медиков.

Приехала и слышала выстрелы: Жена многодетного волгоградца была рядом в момент убийства
Приехала и слышала выстрелы: Жена многодетного волгоградца была рядом в момент убийства

Напомним, Петра убили в супермаркете Волгограда вечером 26 сентября. Подозреваемого задержали в тот же день. 27 сентября СК сообщил о возбуждении уголовных дел об убийстве и незаконном хранении оружия. Позже ведомство обнародовало запись допроса, на которой 32-летний задержанный признал вину.

Больше новостей о ЧП и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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